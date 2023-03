La tenista canadiense Bianca Andreescu, de 22 años y 31 del ranking de la WTA, protagonizó un momento de máxima preocupación durante su partido con la rusa Ekaterina Alexandrova (18) por los octavos de final del Miami Open 2023.

La oriunda de Mississauga sufrió una fuerte caída en la pista tras doblarse su tobillo izquierdo. Luego de desplomarse en el court, Andreescu comenzó a llorar y a gritar desesperada.

“¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios!“, gritaba la canadiense, que presenta un fatídico historial de lesiones. “Nunca he sentido un dolor igual“, comentó al momento de ser atendida por personal médico en la pista.

La jugadora, que fue número 4 del mundo en octubre de 2019 -tras ganar el US Open ante Serena Williams-, abandonó la cancha en silla de ruedas, entre lágrimas y ante una fuerte ovación.

Al momento de la lesión, Andreescu había perdido la primera manga por 7-6 (0) y ganaba en el segundo set por 2-0.

Not sure what happened, get well soon Bianca. pic.twitter.com/4WocvRqmJh

Bianca does not deserve this again.

“I’ve never felt this kind of pain before.”

This audio is heartbreaking to listen to.

Mortifying scenes in Miami as Bianca Andreescu falls and hurts herself.

Standing ovation for Bianca Andreescu in Miami.

Her mom is in tears. And you can see the look on Bianca’s face as she leaves the court in a wheel chair.

She looks so broken. No one deserves this.

Everyone send her your prayers tonight 🙏🏼 pic.twitter.com/FxxG7iQYgZ

