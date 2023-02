Un durísimo revés fue el que sufrió Christian Garín, luego de haber sido eliminado del ATP 500 de Río de Janeiro. Sumado a aquello, fue el propio chileno quien dio a conocer una grave denuncia.

Tras caer por 7-6 y 6-4 ante el español Pedro Martínez (76° ATP), el ‘Tanque’ subió a su Instagram una historia donde evidenció fuertes epítetos en su contra.

“Más de 1000s de dms -mensajes privados- con amenazas, lindo ATP Tour”, publicó. El sinnumero de comentarios en ataque al tenista, provienen, según se muestra, tanto de sus detractores y mas aún, de apostadores en el tenis.

“Piece of shit. Wow. I will not be surprised if you are spotted in fixed match”. (Pedazo de mierda, wow. No me sorprendería si apareces en un arreglo de partido), dice un comentario malintencionado hacia Garín.