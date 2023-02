Cristian Garín no tuvo un buen arranque de Copa Davis este sábado. Y es que, en el primer partido de llave entre Chile y Kazajistán por Copa Davis, Timofey Skatov no tuvo piedad con el tenista nacional y lo derrotó en dos sets por 6-1 y 6-3.

Un partido que estuvo marcado por la gran cantidad de errores no forzados del tenista nacional, quien apenas pudo defender sólo tres servicios en todo el encuentro.

El primer set fue una clase magistral de Skatov y en el arranque del segundo la tónica no cambió. Un ‘Gago’ que se veía ofuscado y que no pasó desapercibido en el destacado comentarista Pedro Carcuro, quien no ocultó su indignación con el tenista.

“Es como si se quisiera ir”, lanzó el veterano periodista en plena transmisión.

La crítica a la actitud de Garín fue más allá y pese a intentar animar a la primera raqueta chilena, debió reconocer que su ánimo estaba por el suelo.

“A uno lo descompone anímicamente esto”, cerró.