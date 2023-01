El primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia ha comenzado con todo la nueva temporada en el tenis mundial, con grandes e históricos partidos como el encuentro entre Andy Murray ante Thanasi Kokkinakis, que duró más de 5 horas, marcando un nuevo hito en el certamen oceánico.

Además, de las tempranas eliminaciones de excelentes raquetas internacionales como Rafael Nadal, Daniil Medvedev y Félix Auger-Aliassime. Sin embargo, dentro de los más grandes del circuito ATP que quedan en competencia, se encuentra Novak Djokovic, tenista serbio que apunta a estar en la final del Australian Open.

No obstante, ‘Djoker’ se encuentra por estos momentos molesto en suelo australiano por los constantes cuestionamientos que se hacen en su contra, sobre todo ahora en el último tiempo por sus lesiones que ha evidenciado en el Grand Slam.

En la cuarta ronda del torneo, despachó sin problemas al local Alex de Miñaur por parciales de 6-2, 6-1 y 6-2, y luego del triunfo, arremetió en conferencia de prensa contra sus detractores, quienes ponen en duda sus dolencias en la pierna izquierda.

En sus declaraciones fiel a su estilo, Novak expresó: “Les dejo las dudas a esas personas. Que duden. Sólo se sospecha de mis lesiones. Cuando otros jugadores se lesionan, ellos son las víctimas, pero cuando soy yo, estoy fingiendo. Es muy interesante… No siento que deba demostrarle nada a nadie”.

“No tengo necesidad de demostrar nada a nadie, pero dispongo de pruebas médicas, de ahora y de hace dos años. Cuento con resonancias y ecografías muy claras. No sé si lo mostraré en el documental que están preparando sobre mí, depende de cómo me sienta, pero no me importa nada lo que la gente opine”, sentenció.

Por último, se tomó el tiempo para hablar de una encrucijada que giran en torno a él, quien a pesar de estar al nivel de grandes tenistas de la historia, siempre se ha catalogado al serbio como el ‘chico malo’, ‘antagonista’ y el ‘rebelde’ y que según sus detractores ha sido complementado por sus polémicas dentro y fuera de las canchas.

Ante eso, Djokovic destacó: “En torno a mí hay una narrativa radicalmente distinta a la de otros tenistas, pero eso no hace más que darme fuerzas, me motiva aún más para intentar ser el mejor de la historia, así que no puedo más que agradecerlo”.