El checo Jiri Lehecka, 71° del ATP y revelación de la presente edición, superó al canadiense Felix Auger-Aliassime (7°) por 4-6, 6-3, 7-6 (2) y 7-6 (3) en tres horas y 14 minutos para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Australia por primera vez en su carrera.

“Sinceramente es increíble. Es difícil encontrar palabras para describir cómo vine del año pasado hasta llegar a Australia. Si alguien me hubiera dicho esto no le hubiera creído”, dijo tras una victoria que le ha hecho escalar 32 puestos, hasta la posición número 39° de la lista ATP.

El checo, que no fue capaz de superar ningún partido de primera ronda en competición ‘major’ en la temporada pasada, se enfrentará en la siguiente ronda al griego Stefanos Tsitsipas (4°), quien eliminó en cinco sets (6-4, 6-4, 3-6 4-6 y 6-3) al italiano Jannik Sinner (16°).

“Todos los chicos a los que he vencido aquí, todos ellos son jugadores increíbles, así que debo de estar jugando mi mejor tenis”, comentó después de superar en rondas previas al croata Borna Coric (23°) y al británico Cameron Norrie (12°).

Su primera victoria en cuadro final de competición ATP llegó en febrero del año pasado, cuando superó en la primera ronda de Róterdam al canadiense Denis Shapovalov y alcanzó las semifinales.

Jiri Lehecka no se inmutó con la resolución de un primer set que cayó del lado del canadiense y combinó tanto su poderío desde la línea de fondo como su sutileza con las voleas después de anotarse el 80% de los puntos que acabó en la red.

Ahora, podría vengarse de su derrota en la semifinales de Róterdam ante Tsitsipas.

JOY FOR JIRI 🙌

Before this #AusOpen, @jirilehecka had never won a Grand Slam main draw match.

Now the World No.71 is into the #AO2023 quarterfinals! 👏@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/CLXZQO7ZfF

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2023