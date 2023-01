Una amarga despedida al Australian Open registró la madrugada de este jueves el tenista chileno Nicolás Jarry.

El ‘Príncipe’ dio una dura pelea, pero acabó perdiendo con el joven estadounidense Ben Shelton, 89º del listado Mundial.

Tras lucirse ante el serbio Miomir Kecmanovic, 27º del ATP y a quien superó en sets corridos, Jarry llegó a esta compromiso con confianza e ilusionado por avanzar a tercera ronda. Sin embargo, se encontró con un rival que no cedió ni siquiera un centímetro.

Así, el ‘Nico’ acabó despidiéndose tras tres set marcados por la paridad y el equilibrio: 7-6, 7-6 y 7-5.

Lamentablemente, el chileno tuvo más problemas que el norteamericano para controlar sus ‘raquetazos’ con el fuerte viento que se hizo presente a la hora del partido. Y se notó: Jarry tuvo más aces (10-8), menos dobles faltas (3-6) y hasta mejor porcentaje de primer servicio (67% contra 58%). Pero los errores no forzados hicieron la diferencia: 43 del chileno contra 25 de Shelton.

Vale señalar que el estadounidense enfrentará ahora al ganador del cruce entre su coterráneo, Taylor Fritz (9°), y el local Alexei Popyrin (113°).

Remember this name: 🇺🇸 @BenShelton

The 20-year-old's first trip overseas brings a trip to the third round in Melbourne!#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/zrxlg2hix0

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2023