Por estas hora, se vive la jornada inaugural del primer Grand Slam del año, el Australian Open, en donde la grandes raquetas del tenis internacional se dan cita para comenzar la temporada con una victorias en tierras oceánicas.

Uno de los grandes contendores a vencer en el Abierto de Australia es Rafael Nadal, quien tuvo su primer encuentro ante el británico Jack Draper (N°38), en parciales de 7-5, 2-6, 6-4, y 6-1 y logró meterse en la segunda ronda del certamen.

No obstante, durante el compromiso se vivió un insólito momento protagonizado por el español. Esto se debe a que según sus propias declaraciones, un recogepelotas del certamen australiano le ‘robo’ su raqueta durante el primer set.

El confuso momento ocurrió cuando el de Manacor le solicitó al joven que se llevara la raqueta para que fuese encordada, momento en que el chico no entendió las instrucciones del europeo, llevándose otra de las raquetas del N°2 del mundo.

Este insólito episodio despertó el humor de ‘Rafa’, quien gritó a las cámaras: “El recogepelotas se llevó mi raqueta”, logrando las carcajadas del juez de la silla y de quienes entendieron el idioma del tenista.

Sin embargo, la situación no pasó mayores y Nadal pudo quedarse con el duelo y avanzó a la siguiente ronda del Abierto de Australia, en donde enfrentará al estadounidense Mackenzie McDonald (N°65).

"The ballboy took my racquet" 😂

