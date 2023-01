El tenista chileno Bastián Malla, que fue sancionado un mes por uso de cannabis en 2022, ha recibido dos meses de suspensión adicionales tras no completar un programa de rehabilitación obligatorio.

La Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) informó este martes de la sanción.

El jugador fue originalmente suspendido durante tres meses, que fueron reducidos a uno, tras dar positivo en consumo de cannabis, una de las sustancias prohibidas por la ITIA.

Tras no poder confirmar que se ha sometido al tratamiento obligatorio incluido en esa sanción, Malla ha sido suspendido por otros dos meses, que irán desde el pasado 19 de diciembre al 18 de febrero de 2023.

El jugador de 26 años, vale recordar, llegó a ser el número 362 del mundo en diciembre de 2015.

Chilean tennis player Bastián Malla receives further sanction after failing to complete treatment programme: https://t.co/JutRsj3JOu

— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) January 10, 2023