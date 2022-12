Bárbara Gatica encabezó este jueves una fuerte autocrítica al ser expulsada por un período de tres años del tenis, luego de admitir violaciones a las normas anticorrupción.

Los cargos se refieren a un partido en 2016, que Gatica, de 26 años y que llegó a ser la número 158 del ranking WTA, admitió haber perdido deliberadamente a cambio de un pago.

Ante esto, la santiaguina escribió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. “A veces cometemos errores donde no sabemos las consecuencias hasta unos años después… Hoy sale a la luz uno de los peores errores que cometí en mi vida, en una época en que era muy joven y sin experiencia, del cual estoy sumamente arrepentida”.

“Ahora todos mis sueños, los de mi familia, mi equipo y todas las personas que me apoyaron se guardan en una cajita por unos años“, añadió.

Además, la ganadora de dos títulos profesionales en singles y 18 en dobles relató que “realmente este 2022 me ha tocado muy duro… el doping (que la tuvo fuera desde junio), que fue algo muy injusto, del cual soy totalmente inocente”.

“Hay que aceptar los errores, mirar hacia adelante y seguir luchando como siempre me enseñó mi familia. Gracias a mi familia, mi equipo y a mis abogados por nunca abandonarme en este tan duro proceso… A los chicos que vienen, piensen bien en las decisiones que toman, a veces un error cuesta muy caro. Siempre estén cerca de personas que quieran lo mejor para ustedes”, complementó.

Para terminar, Bárbara Gatica espera que “de aquí a tres años pueda volver a cumplir mis sueños. Muchas gracias y perdón para todos“.

Chilean tennis player Bárbara Gatica Avilés has been banned for three years under Tennis Anti-Corruption Programme:https://t.co/YChnrFkABe

— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) December 15, 2022