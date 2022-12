La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) ha informado este jueves de que la tenista chilena Bárbara Gatica Avilés ha sido expulsada del deporte durante tres años, tras admitir haber infringido las normas del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP).

Los cargos se refieren a un partido en 2016, que Gatica, de 26 años y que llegó a ser la número 158 del ranking WTA, admitió haber perdido deliberadamente a cambio de un pago.

La sanción significa que Bárbara Gatica tiene prohibido jugar o asistir a cualquier evento de tenis sancionado por los órganos rectores de este deporte por un período de tres años, a partir del 9 de diciembre de 2022 y hasta el 8 de diciembre de 2025.

Además, la jugadora ha sido multada con 5.000 dólares (poco más de 4 millones de pesos).

La ITIA recuerda que “es un organismo independiente creado por los Organismos Internacionales Rectores del Tenis para promover, fomentar, mejorar y salvaguardar la integridad del tenis profesional en todo el mundo”.

Chilean tennis player Bárbara Gatica Avilés has been banned for three years under Tennis Anti-Corruption Programme:https://t.co/YChnrFkABe

