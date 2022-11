Desde el 31 de octubre, se está disputando el noveno y último torneo Master 1000 del año, que en esta ocasión se lleva a cabo en París, con las mejores raquetas del mundo buscando coronarse en el Accor Arena de la capital de Francia.

En la jornada de hoy, se enfrentaron el tenista ruso Daniil Medvedev (N°3), quien enfrentó al australiano, Alex De Miñaur(N°25), por los 32avos del certamen francés. En el primer set, el joven oceánico logró sacar ventaja, quedándose con la manga por 4-6.

Ya en el segundo , el tercer mejor tenista en el ranking en la actualidad, logró igualar la contienda y vencer por 6-2.

Sin embargo, la raqueta europea vivió un momento de furia en la última jugada del partido, ya que se encontraban 5-6 en el último parcial, en favor de Alex De Miñaur, cuando el ruso estaba 15-40 abajo con su saque.

DEMON BREAKS THROUGH 🇦🇺

Having lost his first 18 matches vs top 5 opponents, @alexdeminaur stuns world No.3 Medvedev in Paris!#RolexParisMasters pic.twitter.com/u4tseAb3P8

— Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2022