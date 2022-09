El ruso Daniil Medvedev, 4º del ranking mundial, protagonizó un condenable episodio durante su duelo ante el suizo Stan Wawrinka (287º) por los octavos de final del ATP Open de Moselle, en Francia.

Al comienzo del tercer set, una mala devolución del ex 1º del orbe lo sacó de sus casillas y lanzó su raqueta contra el suelo.

Por lo anterior, el público galo reaccionó con abucheos e insultos al ruso, sin esperar que el tenista de 26 años les respondería.

Daniil Medvedev empezó a gesticular con sus pulgares hacia abajo, caras extrañas y llevándose una mano a las axilas, señales muy interpretables pero que no tuvieron nada de amistosas.

Vale señalar que Wawrinka acabó llevándose el encuentro con parciales de 6-4, 6-7 (7) y 6-3, aprovechando las dudas y desconcentraciones del 4º del escalafón.

Por cuartos de final, el suizo medirá fuerzas con el sueco Mikael Ymer (100º).

Medvedev proceeds to make fun of the French crowd – by calling them monkeys (?) – after they boo him for throwing his racket…

If there’s one thing you don’t do towards a French crowd, it’s provoke them… pic.twitter.com/ZbrfchbbKF

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 22, 2022