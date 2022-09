El tenista español Carlos Alcaraz recalcó este lunes que “no tiene sentido” compararse en este momento con el denominado ‘Big 3’, el grupo que forman Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, y que él debe seguir su “camino”, marcado por la necesidad de continuar “evolucionando” en su juego después cosechar su primer ‘Grand Slam’ y el número uno en el US Open, algo que todavía no ha “asimilado”.

“No ha sido una presión para mí el pensar que estoy logrando cosas o que son mejores que las del ‘Big 3’ cuando tenían 19 años. Yo disfruto jugando al tenis y gracias a eso cuando realmente juego bien y vienen los resultados”, apuntó Alcaraz tras un acto con BMW, uno de sus patrocinadores.

El de El Palmar recordó que saca “una sonrisa cuando las cosas van mal” y ahora no le presta “mucha atención” a estas comparaciones. “Ellos llevan 20 años jugando y lo han ganado todo, no tiene sentido (compararme), tengo que seguir mi camino”, advirtió.

Y este recorrido pasa porque “siempre hay que mejorar día tras día”. “Tienes que superarte a ti mismo y ahí sí me comparo con el ‘Big 3’. Ellos siempre han buscado la manera de ser mejores y hay que ir evolucionando porque el tenis de hoy no va a ser el mismo que el de mañana”, indicó el murciano.

“Yo quiero mejorar en todo, nadie es perfecto y nunca lo vas a ser. No te puedes estancar en nada y debes ser ambicioso, hay muchos tenistas que están trabajando igual que tú para tratar de superarte. Tienes que seguir trabajando”, añadió Alcaraz.

Ahora, como número uno del mundo, ha notado que ha mejorado “en la confianza”. “Notaba mucha confianza esta semana en la Davis en mí mismo, estaba muy seguro de mis golpes. Mis rivales antes me veían como el joven que tiraba para arriba y podían tener la presión de no querer perder y jugaban un poco peor, pero ahora me ven como uno que esta ahí arriba y entran sin presión. Creo que estar por detrás les motiva y creo que contra mí juegan bastante bien”, subrayó.

Augura una “rivalidad muy bonita” con Jannik Sinner

Federer y Nadal marcaron una época con sus enfrentamientos y Alcaraz cree que va a tener algo parecido con el italiano Jannik Sinner, con el que espera “una rivalidad muy bonita”. “Nuestros partidos son dignos de ver, ya lo hemos demostrado. Va a haber grandes partidos, en grandes estadios y con grandes momentos. Como Rafa y Roger, creo que Jannik y yo vamos a tener esa rivalidad”, auguró.

El número uno del mundo insistió en que ha trabajado “mucho día tras día” y que el “poner el cien por cien” le ha preparado “para esos momentos” que está viviendo en la pista y en su carrera. “Cuesta mantener exigencia todo el año, pero mi juventud la tengo que aprovechar. Siempre he querido estar con esa gente que he visto de pequeño y no me supone ningún sacrificio”, advirtió un Alcaraz que lleva “bastante bien y con normalidad” su popularidad. “Me agrada saber que mucha gente me apoya, eso me transmite tranquilidad”, resaltó.

Para el murciano, “es increíble” haber alcanzado “tan pronto” algunas de sus “metas”, y dejó claro que le están aconsejando que todo es fruto de “un camino de hace mucho tiempo” y que sea “humilde”. “Mi equipo y mi familia me dicen que no se me suban los resultados, que sepa de dónde vengo, ese es el mejor consejo que me han dado”, detalló el tenista, que sabe que “primero hay que ser persona y luego deportista” y que desea la gente le vea “como buena persona y con valores”.

Alcaraz no se olvidó de sus padres, que “ahí están siempre pico y palo” y que son los que “más se han sacrificado” por él. “Les he hecho perder muchos planes”, puntualizó el campeón del US Open que se ve “un chico muy sencillo”, cuyo “mejor plan” fuera del tenis es quedar con sus amigos.

“El tenis es mi vida y me encanta jugar, la mayor parte de los días no es ningún esfuerzo, y en los que no te apetece es cuando hay que echarle más ganas y actitud porque suman el doble. Cuando te saturas ayuda mucho desconectar del tenis”, prosiguió el de El Palmar que ya tiene “muchas ganas de llegar a casa” para poder “disfrutar” con su familia y amigos de forma más calma. “Tengo ganas de ver a todo el mundo de mi pueblo para darles las gracias por quererme tanto”, sentenció.