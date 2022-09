Roger Federer compartió en redes sociales un ‘breve’ partido de tenis de mesa con el argentino Diego Schwartzman, en Londres, donde esta semana se despide del tenis durante la Copa Laver.

Poco antes del inicio de la gala de inauguración del torneo, el suizo aprovechó la presencia de una mesa de ping-pong en la entrada del salón de eventos para jugar unos puntos frente a la raqueta sudamericana.

En el video se puede ver a ambos tenistas manteniendo un buen peloteo, destacando principalmente la leyenda helvética con una derecha sin fallos y luego con un revés magistral.

Lo particular del registro es que a ‘Fed-Ex’ se le ve jugando vistiendo un impecable esmoquin. Su talento sobrepasa las pistas de tenis.

Junto a la publicación, Roger Federer escribió el siguiente mensaje: “Solo un rápido calentamiento antes de la gala”.

just a quick warmup before the gala 🏓 pic.twitter.com/U4udl8hKV4

— Roger Federer (@rogerfederer) September 22, 2022