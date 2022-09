El suizo Roger Federer se despide del tenis y lo hará en la Laver Cup, certamen por equipos que se disputará en Londres y que reúne a los mejores jugadores del circuito ATP.

Las lesiones finalmente llevaron a ‘Su Majestad’ a tomar la decisión que ningún fanático quería oír, y que significará poner fin a más de 20 años de destacada trayectoria.

No será un partido cualquiera. En su última aventura en el circuito, el helvético hará dupla con el español Rafael Nadal, quien fue su gran rival en la lucha por la cima del ranking mundial y con quien protagonizó inolvidables ‘clásicos’.

“Ser parte de este momento histórico va a ser inolvidable para mí. Estoy muy emocionado, espero poder jugar bien y crear un buen momento y ganar el partido”, comentó ‘Rafa’ en conferencia de prensa.

La pareja europea se medirá a los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe, en el duelo que dará cierre a la primera jornada de la Laver Cup.

El encuentro de dobles, vale mencionar, será después del individual entre el local Andy Murray y el australiano Alex de Miñaur, programado paras las 15:00 horas de nuestro país.

Roger Federer y Rafael Nadal vs Jack Sock y Frances Tiafoe. Viernes 23 de septiembre, desde las 17:00 horas (aproximadamente). El duelo y toda la Laver Cup podrán verse en ESPN y Star+.

A practice session unlike any you've ever seen before #LaverCup pic.twitter.com/afhnYa0rSa

— Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2022