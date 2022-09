El tenista suizo Roger Federer, exnúmero uno del mundo y ganador de 20 títulos de Grand Slam, anunció este jueves su retiro, que se hará efectivo al término de la Copa Laver, que se disputará en Londres del 23 al 25 de este mes.

Con más de 100 trofeos bajo el brazo, el oriundo de Basilea deja la actividad del deporte, luego de estar varios meses ausente por lesión y de estar fuera del ranking ATP, donde acostumbraba a liderar el Top Ten.

El excelso tenista, a la hora de comentar sus inicios en el tenis, permanentemente recordaba su idolatría por un chileno: Marcelo Ríos, número uno del tenis mundial en el año 1998.

Cuando tenía 17 años y era consultado por sus modelos a seguir, Roger fue claro: “Sigo a Sampras y Ríos, son los dos mejores jugadores del mundo. Me impresiona”.

“Me encantaba verlo jugar. Fui muy feliz cuando jugué contra él”, escribió Federer el año 2020 en redes sociales. El tenista preguntó a qué jugador se debería sacar del retiro, y un usuario le propuso el nombre de Marcelo Ríos.

A fines de 2019, cuando pasó por Chile para jugar una exhibición con el alemán Alexander Zverev, Roger Federer también tuvo tiempo de alabar al ‘Chino’.

“Para mí, Marcelo (Ríos) era una especie de jugador perfecto, con un increíble timing y mucho feeling. Jugaba diferente a todos. Mis jugadores favoritos eran Pete Sampras, Stefan Edberg, Boris Becker y luego Ríos, que es de una generación posterior”, indicó el helvético con La Tercera.

“Cuando tuve la oportunidad de jugar contra él fue un gran momento en lo personal. Y, cuando se refiere a que soy el más grande en la historia del tenis, significa un montón para mí”, agregó.

Incluso, consultado por la figura de un tenista perfecto, Federer apuntó a otra leyenda del deporte nacional. “Debería tener la derecha de Fernando González, quizás, porque no, el toque de Marcelo Ríos, el servicio de John Isner o Pete Sampras y el revés de Andre Agassi o Novak (Djokovic). El espíritu luchador de alguien como Rafa (Nadal), la volea de Stefan Edberg o Rod Laver y la tranquilidad de Bjorn Borg. No me voy a poner a mí mismo”, dijo.

Ambas leyendas del tenis jugaron dos encuentros oficiales en 2002. Los dos fueron triunfos para Federer, uno en los cuartos de final del ATP de Sidney y el otro en la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid.

Cuando Roger se enfrentó a Ríos