El español Rafael Nadal manifestó su “placer, honor y privilegio” de haber competido con otra leyenda del tenis como el suizo Roger Federer, quien este jueves anunció su retiro de la actividad profesional en la Laver Cup que se jugará en Londres entre el 23 y el 25 de septiembre.

“Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado de una manera más generosa de lo que he podido soñar, y ahora debo reconocer cuando es momento de terminar mi carrera competitiva”, expresó, entre otras cosas, el helvético.

Nadal contestó con otra carta en sus redes sociales. “Querido Roger, mi amigo y rival. Desearía que este día nunca hubiera llegado. Es un día triste para mí personalmente y para los deportes de todo el mundo”, introdujo el español.

“Ha sido un placer pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha. Tendremos muchos más momentos para compartir juntos en el futuro, todavía hay muchas cosas que hacer juntos, lo sabemos”, expresó.

“Por ahora, realmente te deseo toda la felicidad con tu esposa, Mirka, tus hijos, tu familia y disfruta lo que te espera. Te veré en Londres Laver Cup”, publicó el español, protagonista de duelos épicos con el tenista suizo.

Nadal y Federer jugaron 40 partidos (23 finales) en el circuito profesional entre 2014 y 2019, con un saldo favorable al mallorquín de 24 victorias y 16 derrotas. Nueve partidos correspondieron a definiciones de título en torneo de Grand Slam y el español quedó en ventaja con 6 triunfos y 3 caídas.