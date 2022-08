El tenista español Rafael Nadal salió al paso de la dura crítica que le hizo la leyenda de la actividad, John McEnroe.

En el marco del US Open, y en su rol de comentarista de EuroSport, el estadounidense remarcó que el hispano recibía un trato privilegiado de parte de los jueces, en relación a la regla de los 25 segundos que debe demorar un tenista entre punto y punto.

“Es una sombra en su, por otro lado, espectacular legado, porque hay un normar diferente para Nadal que para el resto”, sostuvo McEnroe.

Tras un exitoso debut ante Rinky Hijikata, Nadal fue interrogado por las palabras de McEnroe. El español primero se sorprendió, pero después realizó una contundente respuesta.

“¿Es una broma no? He recibido muchas amonestaciones en mi carrera por esto”, afirmó tajante.

“Tengo el problema de que sudo muchísimo y en condiciones húmedas como las de hoy, eso es aún peor. Ahora los recogepelotas no te pueden dar la toalla, por lo que debo desplazarme a un sitio alejado para cogerla. Eso hace que se vaya mucho tiempo y no voy tantas veces como necesitaría”, complementó.

En relación a lo mismo, Nadal hizo hincapié en que “no recibo un trato de favor por parte de nadie, sigo las reglas y si me paso de los 25 segundos me ponen un warning”.

“No entiendo por qué John ha dicho esto en la televisión. Pero voy a tener una charla con él más tarde”, cerró.

