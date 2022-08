El griego Stefanos Tsitsipas, número 5 del mundo, fue sorprendido por el colombiano Daniel Galán (94° del ATP) y quedó eliminado en primera ronda del US Open.

6-0, 6-1, 3-6 y 7-5 fue el marcador a favor del sudamericano, autor de la primera gran sorpresa en el último Grand Slam de la temporada tras dos horas y media de partido.

Un resultado que dejó pasmados a los asistentes a la pista Louis Armstrong, quienes llegaron con la intención de ver un triunfo del heleno que venía de ser finalista en el Masters 1.000 de Cincinnati.

Y otro que quedó en shock fue el propio Tsitsipas quien, consumada su derrota, intentó explicar su amargo debut en el ‘grande’ estadounidense.

“Mi rival ha rendido a un nivel propio de un tenista de clase mundial, mientras que yo jugué como si fuera un amateur”, comenzó señalando el griego.

“Sé que soy mucho mejor jugador de lo que he mostrado en este partido, pero he dejado que los pensamientos negativos me coman por dentro. Me gusta este torneo, pero nunca he podido desempeñar mi mejor nivel y eso hizo que me pusiera demasiado tenso antes y durante el partido”, agregó Stefanos Tsitsipas.

Para cerrar, el heleno recalcó que “me da mucha lástima porque venía haciendo buenos entrenamientos, me encontraba con confianza y había puesto muchas esperanzas en este evento”.

Vale mencionar que, con la victoria, Daniel Galán se medirá al australiano Jordan Thompson (102°) en la segunda ronda del US Open.