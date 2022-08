Un espectadora fue expulsada de un partido del cuadro femenino del torneo WTA de Cincinnati por estar sentada en la grada con una bandera de Ucrania, esto durante un partido de la qualy entre las tenistas rusas Anna Kalinskaya y Anastasia Potapova.

En un video, que se hizo viral en redes, la juez de silla baja de su atril, se acerca a la grada y le habla directamente a la espectadora que se encontraba sentada, cubierta con una bandera de Ucrania y con una corona de flores en la cabeza que es típica en su país.

Luego llegó un guardia de seguridad y la espectadora terminó siendo sacada del court, a pedido de una de las jugadoras implicadas en el duelo por la fase de clasificación. Todo en medio del conflicto bélico que se extiende entre ambos países.

La espectadora sacó la voz por el hecho y declaró que “teníamos nuestra bandera ucraniana, sin hacer nada loco, ni distrayendo a las jugadoras. Estábamos sentadas allí en paz y en silencio”.

Video of some of this incident surfaced hours later on social media, via @trashytennis pic.twitter.com/bYlFL38L9X

“Esto no es Rusia, es Estados Unidos“, agregó la mujer, de nombre Lola y estadounidense aunque originaria de Uzbekistán, quien tuvo que dejar la bandera en su auto para volver a ingresar al court.

Además, Lola detalló que “’no estás siendo amable. Tienes que guardar la bandera’, fue lo que me dijo la juez de silla. Yo la contesté que no la iba a guardar. Siguieron jugando durante un minuto o dos. Luego, detuvieron el juego nuevamente, y luego el guardia de seguridad se me acercó y me dijo: ‘Señora, voy a llamar a la policía si no se va’”.

Este hecho no pasó desapercibido y en redes reaccionó el extenista ucraniano Alexander Dolgopolov: “A todas las personas que admiraron mi tenis y planean visitar los torneos de EE.UU, les pido que lleven una bandera de Ucrania a todos los partidos de Rusia o Bielorrusia que vean”.

“Nuestro país se está ahogando en sangre y violencia bárbara, ¡Ningún ruso intimidará a un simpatizante silencioso que lleva una bandera de Ucrania!”, agregó firmemente en Twitter.

To all the people who admired my tennis and planning to visit the US tournaments, I ask to bring a Ukraine flag to all russian or bellorusian matches they watch. And I dare the @atptour @WTA to try this step again.

Repost please🙏🏻🇺🇦

— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) August 16, 2022