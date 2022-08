El tenista chileno Nicolás Jarry (105° de la ATP) tuvo debut y despedida este martes en el Challenger de Vancouver, en Canadá, certamen que se juega sobre pista dura y reparte 160 mil dólares en premios.

La tercera raqueta nacional volvía a las canchas, luego de un par de semanas de inactividad en el circuito, por lo que su retorno fue amargo al caer de entrada en el certamen norteamericano.

En un cruce de jugadores con similar ranking, el nieto de Jaime Fillol y séptimo sembrado del torneo se inclinó en el estreno a manos del australiano Jordan Thompson (106°) con parciales de 6-7 (4) y 2-6, en una hora y 41 minutos de juego.

Jarry dio dura pelea en la primera manga, que perdió en un disputado tiebreak. Luego, el santiaguino de 26 años entró en un pozo, perdió concentración y claridad en sus golpes, permitiendo al oceánico cerrar sin problemas el match.

El siguiente desafío del ‘Príncipe’ será disputar la próxima semana la fase de clasificación al US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.

El ‘3’ del tenis nacional registra un total de 12 títulos en el profesionalismo: Un ATP (Bastad 2019), cinco Challengers y seis Futuros.

🇦🇺 Jordan Thompson has taken down No. 7 seed 🇨🇱 Nicolas Jarry 7-6(4), 6-2 to move into the second round of the @vanopentennis. 👏#TheFirstServe pic.twitter.com/BIFDex2NJJ

— The First Serve (@TheFirstServeAU) August 16, 2022