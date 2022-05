Cristian Garin, 37° del ranking mundial, se lanzó contra la ATP por la decisión de no contar los puntos de Wimbledon por el veto inglés a tenistas rusos.

Tras avanzar a la segunda ronda de Roland Garros, el chileno conversó con el portal Clay Tenis y aseguró que los tenistas son pasados a llevar por el ente rector.

“A veces siento que nos pasan a llevar. Hay veces que los perjudicados somos los tenistas. Ni siquiera nos protegen. Nadie te da una explicación”, recalcó ‘Gago’.

“Deciden cosas injustas y no hay con quien hablar. Ojalá se haga algo, porque creo que se toman muchísimas decisiones sin siquiera pensar en los jugadores”, añadió el chileno.

Luego, el ‘Tanque’ sostuvo que “jugar sin puntos en Wimbledon me parece una locura y no me parece lógico”.

“Ni siquiera me den la posibilidad, a mí y a los jugadores que lo hicieron bien el año pasado, de defender los puntos y que nos quiten esa chance… es difícil de entender algo así”, insistió Cristian Garin.

Vale señalar que la ATP adoptó la medida de que Wimbledon no entregue puntos por el veto del certamen británico a los tenistas rusos y bielorrusos, a quienes se les impidió competir por la invasión a Ucrania.