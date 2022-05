El tenista chileno Cristian Garin tuvo un buen debut en Roland Garros y no escondió su alegría...

El tenista nacional Cristian Garin (37º de la ATP) exteriorizó sus sensaciones tras debutar con éxito este martes en el Abierto de Francia, Roland Garros, con un triunfo en cuatro sets sobre el estadounidense Tommy Paul (33°).

Buen estreno de la primera raqueta nacional en el ‘Grand Slam’ sobre polvo de ladrillo en París. Pese a comenzar perdiendo la manga inicial, el ‘Tanque’ luego se enfocó, exhibió su mejor nivel y se impuso al norteamericano por 5-7, 6-1, 6-2 y 6-3.

Tras vencer en dos horas y 54 minutos de juego, ‘Gago’ declaró en el court y en diálogo con ESPN que “estoy contento por el triunfo. Jugué muy bien y sólido el primer set, los dos jugamos muy bien, el sacó mejor que yo y después me mantuve y él tuvo unos altos y bajos que los aproveche”.

“Estoy físicamente muy bien, creo que he mejorado mucho en ese aspecto y contento de seguir avanzando (…) He mejorado mucho la actitud, dejando atrás las lesiones y los malos ratos”, añadió.

Respecto a lo que viene, el bielorruso Iliá Ivashka (50º), Garin dijo que “no tenía idea que jugaba contra él. Ahora me toca recuperarme, descansar, analizar el partido y mañana analizar el siguiente rival”.

Para terminar, el número uno del tenis nacional reveló que “Roland Garros físicamente debe ser el Grand Slam más duro. Es el que más me gusta además y en el que más cómodo me siento (…) Ahora voy a seguir haciendo lo mío, a seguir mejorando día a día lo que más me importa, más que los resultados, así que feliz”.