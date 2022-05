La ATP confirmó que Wimbledon no otorgará puntos para el ranking Mundial esta temporada: ¿Se bajan las grandes figuras?

Un golpe contundente a Wimbledon aplicó esta jornada la ATP, asociación de tenis profesional que agrupa y regula los principales torneos de la disciplina.

A través de un comunicado de prensa, la entidad confirmó que el Grand Slam inglés no dará puntos para el ranking mundial esta temporada.

Esto en respuesta al ‘veto’ aplicado por el certamen a los tenistas rusos y bielorrusos, argumentado desde la organización en la invasión a Ucrania.

“La posibilidad de que jugadores de cualquier nacionalidad participen en torneos en función del mérito y sin discriminación es fundamental para nuestro Tour”, destaca el la misiva.

“La decisión de Wimbledon de prohibir a los jugadores rusos y bielorrusos competir en el Reino Unido este verano socava este principio y la integridad del sistema de clasificación ATP. También es inconsistente con nuestro acuerdo de clasificación”, se agrega.

En relación a lo mismo, el escrito sentencia que “en ausencia de un cambio en las circunstancias, con gran pesar, no vemos otra opción que eliminar los puntos del Ranking ATP de Wimbledon para 2022“.

“Nuestras reglas y acuerdos existen para proteger los derechos de los jugadores en su conjunto. Las decisiones unilaterales de esta naturaleza, si no se abordan, sientan un precedente dañino para el resto del Tour”, se complementa.

El comunicado, además, condena “la devastadora invasión rusa de Ucrania que sigue siendo inequívoca”.

¿Se bajan las figuras?

La respuesta de la Asociación a Wimbledon podría perjudicar deportivamente la realización del evento este año.

Sin puntos de por medio, podría registrar una baja de las grandes figuras que buscan sumar unidades para mantenerse en lo alto del ranking.

Ya hace algunas semanas el español Rafael Nadal había advertido, en relación a la prohibición, que “vamos a ver si tomamos algún tipo de decisión al respecto”.

“Es muy injusto de cara a mis compañeros: qué culpa tienen ellos de lo que está sucediendo con la guerra”, agregó el hispano.

Novak Djokovic, por su parte, también expresó su molestia asegurando que “en los Balcanes tuvimos muchas guerras en la historia reciente. No obstante, no puedo apoyar la decisión de Wimbledon porque los jugadores no tienen nada que ver con eso”.