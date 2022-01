Este miércoles, el tenista neozelandés Michael Venus afirmó que el australiano Nick Kyrgios es “un imbécil absoluto y tiene la madurez de un niño de diez años”, después de perder en los cuartos de final del Abierto de Australia de dobles junto a su compañero alemán Tim Puetz ante el propio tenista australiano y el también local Thanasi Kokkinakis.

“Siempre tendrá aficionados y él siempre lo hará de una manera para que le favorezcan, pero, al fin y al cabo, es un imbécil absoluto”, expresó en una entrevista en el canal de televisión 1News.

Un enfado que se originó tras el minuto de furia que vivió Kyrgios en pleno partido, donde tras un error de su compañero de dobles, remató fuertemente la pelota al suelo y para su mala fortuna, el rebote impactó directamente a un niño en la tribuna, que rompió en llanto tras el golpe.

“En el lado de la madurez, tú puedes ver por qué nunca cumplió con sus expectativas y la gente nunca lo verá así. Siendo generoso, tiene la madurez de un niño de diez años”, enfatizó Venus.

A pesar de que el tenista australiano logró percatarse de su error de manera inmediata, luego de disculparse y regalarle una raqueta a la familia del niño -siendo aplaudido y ovacionado por el público-, Venus ahondó en la nueva polémica de ‘Bad Boy’.

Nick Kyrgios accidentally hit a kid in the crowd with a wayward shot… 😳

So he gives him his RACKET in a special moment. 👏❤️#AusOpen – Live on 9Now pic.twitter.com/pZ4ooL7ljY

— Wide World of Sports (@wwos) January 25, 2022