A pesar de exteriorizar su felicidad tras derrotar al alemán Yannick Hanfmann en la segunda ronda del Abierto de Australia, Rafael Nadal encendió las alarmas tras realizar una dura revelación respecto de su lesión: "No tiene solución".

El tenista español Rafael Nadal (6° ATP) explicó, este miércoles, que lo que le hace ver el “vaso medio lleno” en el Abierto de Australia es que se siente competitivo luego de su victoria en segunda ronda frente al alemán Yannick Hanfmann por parciales de 6-2, 6-3 y 6-4.

“Lo que me hace ver el vaso medio lleno es que estoy competitivo a nivel físico, sobre todo después de un título y cinco partidos ganados”, afirmó el multicampeón que podría enfrentarse en la siguiente ronda al ruso Karen Khachanov (28°).

“Siempre es un reto jugar contra Karen y más en la situación que me encuentro”, comentó Nadal, pendiente de cómo resuelve el jugador ruso su partido contra el francés Benjamin Bonzi.

Por su parte, el español también compartió, asimismo, el parecer expresado por Pablo Andújar sobre las pelotas que se emplean en la actualidad.

“Estoy de acuerdo. Creo que la dinámica de las bolas desde que yo llegué al circuito han cambiado, cogían los efectos y eran bolas más vivas”, enfatizó, agregando que “los jugadores que juegan delante y más planos se favorecen. Me ha ido bien todos estos años con estas pelotas, pero a nivel de espectáculo se pierde”.

Respecto a su partido de segunda ronda, el balear aseguró que “hay partidos que hay que ganarlos y más en la situación en la que estamos. Puedo hacer las cosas mejor y las tengo que hacer, pero no me voy a volver loco con las exigencias”.

Sin embargo, Nadal también encendió las alarmas tras referirse a su lesión y lanzar una preocupante declaración: “Esto es una verdad y no va a estar olvidado por el resto de mi vida. No voy a engañarlos ni engañarme a mí. Tengo un problema que no tiene solución”.

“No espero que las condiciones para el resto de mi carrera vayan a ser perfectas, pero sí que confío en que me dejé desarrollar mi actividad profesional. Eso es lo que firmaría para encarar el futuro con un poquito de positivismo. Lo que no voy a hacer es jugar sin tener opciones absolutamente de nada o para que sea un sufrimiento extremo”, agregó.

Antes de finalizar, el multicampeón hizo un guiño respecto de su retirada, sentenciando que “el sufrimiento con opciones siempre va a valer la pena. Juego porque me hace feliz y porque me motivan los retos. Si llega un momento que el dolor supera todo lo demás y te quita la ilusión de lograr los objetivos, es el momento de pensar en otras cosas“.