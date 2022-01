El tenista chileno Alejandro Tabilo (136º de la ATP) destacó su avance a la última ronda de la qualy en el Abierto de Australia y defendió la presencia de Novak Djokovic (1º) en el primer ‘Grand Slam’ del año, luego de la polémica generada por no estar vacunado contra el Covid-19.

La segunda raqueta nacional no mostró puntos bajos en su segunda presentación en la fase de clasificación y derrotó sin mayores complicaciones al francés Constant Lestienne (227º), con parciales de 6-1 y 7-5.

Tras ser consultado por la victoria sobre el galo, el zurdo de 24 años declaró que “el arranque de año que tuve me dio mucha confianza. Jugar con jugadores ‘top 50’ siempre ayuda a sumar confianza. Gracias a eso, estoy jugando muy suelto”.

“Es muy lindo poder compartir todo esto con Tomás Barrios. Nuestro progreso está siendo muy parecido. Tenemos un gran equipo en Chile”, agregó.

En cuanto a la situación del serbio y número uno del ranking mundial, Tabilo aseguró que “no me gusta opinar sobre el caso. No se qué excepciones tiene él, y si tiene las razones o los papeles necesarios para estar aquí no veo por qué no pueda jugar“.

‘Nole’ está en el centro de la polémica tras denegársele, en un principio, la entrada en Australia para participar del ‘gigante’ oceánico por no cumplir con los requisitos sanitarios y aunque la justicia le ha dado la razón, está a la espera de saber la decisión final que podría tomar de forma ejecutiva el Ministerio de Inmigración del país.