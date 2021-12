El tenista chileno Alejandro Tabilo se refirió a lo que será mañana viernes el debut en la edición 2022 de la ATP Cup, en donde Chile se medirá en un duro duelo ante España.

En conversación con el sitio web del torneo, Tabilo recordó su experiencia en la edición anterior del certamen, señalando que “me acuerdo que esa vez pude entrenar con muchos jugadores top, como (Stefanos) Tsitsipas, (Denis) Shapovalov y el propio (Cristian) Garin”.

“Además, ganamos un partido de dobles muy duro contra Serbia (hizo dupla con Nicolás Jarry ante Cacic/Troicki). Después de eso me fue muy bien en el Australian Open (llegó a segunda ronda tras pasar la qualy) porque venía con mucha confianza”, agregó.

En la misma línea, la segunda raqueta nacional aseguró que “me ayudó mucho ver jugar a los más grandes jugadores en esa ATP Cup”.

En cuanto a su presente, el zurdo sostuvo que “estoy fuerte físicamente y jugando muy sólido de atrás. También he mejorado mucho mi saque, eso me da confianza. De hecho, me ayudó a cerrar bien el año. Además, estoy más claro mentalmente, sé bien mi orden de juego”.

Sobre el partido de mañana ante Pablo Carreño, Tabilo explicó que “voy a tener que estar muy sólido de atrás, jugar suelto y sin presión. Esta serie contra España será clave en nuestro camino en este grupo”.

“Es en un honor muy grande poder representar a Chile”, expresó, añadiendo que “nuestro equipo está muy bueno. Somos uno chiquitito (también integrado por Tomás Barrios), pero somos amigos desde hace mucho y hay muy buen ambiente”.

Cabe recordar que Chile comparte grupo en la ATP Cup con España, Serbia y Noruega. Mañana viernes, Tabilo (139°) enfrentará a Pablo Carreño (20°) y Cristian Garin (17°) a Roberto Bautista (19°), para luego pasar al duelo de dobles.