El tenista nacional Cristian Garin, 17° del ranking mundial, anticipó lo que será su temporada 2022 y su primer torneo de la temporada: la ATP Cup.

El certamen por equipos, que arranca este 1 de enero en Australia, marcará el regreso del ‘Tanque’ al circuito, luego de ausentarse desde octubre por problemas físicos.

Por lo anterior, y en conversación con el sitio oficial de la ATP, Garin afirmó sentirse renovado y con mucha confianza de cara al nuevo año.

“Terminé el año pasado con una lesión y fue difícil, pero por suerte me recuperé bien, hice cambios en el staff y quedé muy contento del mes que tuvimos juntos. Me sirvió, sobre todo, para agarrar motivación. Y ahora siento que estoy jugando muy bien, que es lo que más me importa”, comentó la primera raqueta nacional.

“Tengo muchas ganas de empezar a vivir de nuevo el ambiente de torneo y competencia”, agregó Garin.

El desafío de la ATP Cup

Consultado por la ATP Cup, donde Chile enfrentará a España en primera ronda, Cristian Garin sostuvo que “tener la posibilidad de competir al máximo nivel por tu país es algo súper lindo”.

“Me gusta mucho jugar en un torneo así, con los mejores del mundo y con tantas innovaciones. Me encanta poder competir en un evento tan importante antes de un Grand Slam. Al tenis le falta agregar más de este tipo de torneos”, añadió el ‘Tanque’.

Así busca su mejor forma @Garin_Cris en la previa de la #ATPCup ¿Cómo le irá al #TeamChile? 🇨🇱⚡ pic.twitter.com/B0BGNa6tm7 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) December 30, 2021

La llave ante los europeos, vale señalar, la abrirá Alejandro Tabilo (139°) quien, desde las 20:00 horas de este 31 de diciembre (horario chileno), enfrentará a Pablo Carreño (20°). Trascartón, ‘Gago’ chocará ante Roberto Bautista Agut (19°).

“España es un rival durísimo. Pero en esta ATP Cup no hay rival fácil”, recalcó Garin, quien complementó que “aunque será difícil, hay opciones de clasificar”.

“Tenemos un gran equipo, y yo vengo entrenando hace un mes a muy buen nivel. Quizá los primeros partidos serán difíciles, pero vengo sintiéndome bien, y es cosa de irse adaptando”, sentenció el 17° del mundo.

Chile y España comparten el grupo A de la ATP Cup, zona donde también quedaron emparejados Serbia y Noruega.