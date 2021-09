El griego Stefanos Tsitsipas, 3 del ranking ATP, se ha ganado las críticas de algunos colegas por sus largas pausas durante algunos partidos, como fue en el duelo ante Andy Murray (113°) por la primera ronda del US Open.

Y es que al británico lo descolocaron los extensos minutos que el heleno se tomó para ir al baño (toilet breaks) y, mucho más, cuando regresó a un mejor nivel que le permitió revertir el partido y quedarse con la victoria.

“Se tomó un tiempo médico después de que yo ganara el tercer set. En el cuarto, cuando tuve 0-30, se fue a cambiar su raqueta. No puede ser coincidencia que le ocurra justo ahí. La rodilla no le molestaba después en las dos horas y media que duró de más el partido”, reclamó Murray. Antes, el alemán Alexander Zverev ya había cuestionado la actitud de Tsitsipas.

Por lo anterior, y según replica El Español, al griego se le consultó por el tiempo de sus pausas y, lejos de zanjar la polémica, inició otra al intentar hacerse el chistoso en una entrevista.

“Soy una persona a la que le gusta tomarse su tiempo. La verdad es que necesito bastante tiempo, pero no tanto como las mujeres”, comentó el heleno.

“Cuando gano un set por 6-0 no dudo en ir al baño si lo necesito, a pesar de que no sea bueno para mí. Eso lo he hecho, por lo que demuestro que no empleo los toilet breaks con mala intención”, agregó Tsitsipas, recalcando entre risas que no los ocupa como estrategia.