Este lunes el griego Stefanos Tsitsipas (3° del ranking ATP) y Andy Murray (112°) protagonizaron un intenso partido por la primera ronda del US Open, duelo que acabó en victoria para el heleno.

Sin embargo, el 2-6, 7-6 (7), 3-6, 6-3 y 6-4 a favor del griego no estuvo exento de polémicas.

La utilización que hizo Tsitsipas de los tiempos permitidos para ir al baño y la asistencia médica fueron interpretadas por Murray como “estrategia” para enfriar su ritmo cuando el británico estaba en ventaja y, tras la caída, el vencido no ocultó su molestia.

“El problema es que no puedes detener la forma en que eso te afecta físicamente. Cuando estás jugando un partido brutal como ese, ya sabes, deteniéndote durante siete u ocho minutos, te tranquilizas”, partió señalando Murray.

Luego, el británico fue mucho más duro: “Se tomó un tiempo médico después de que yo ganara el tercer set. En el cuarto, cuando tuve 0-30, se fue a cambiar su raqueta. No puede ser coincidencia que le ocurra justo ahí. La rodilla no le molestaba después en las dos horas y media que duró de más el partido”.

“Es decepcionante, porque creo que eso ha influenciado en el partido. No digo que hubiera ganado, pero ha afectado. Le valoro, creo que es un gran jugador y bueno para este deporte, pero no me gusta perder el tiempo en estas cosas. He perdido el respeto por él”, agregó Murray.

Defensa de Tsitsipas

Por su parte, Stefanos Tsitsipas se limitó a decir que no había infringido ningún código de la ATP, que todo estaba permitido, y no tenía más comentarios que hacer.

“Si hay algo que me tenga que decir, tendríamos que hablarlo entre los dos para entender qué es lo que ha ido mal. No creo que haya quebrantado las reglas. Jugué de acuerdo con la normativa, eso es así”, recalcó el heleno.

Sin embargo, Murray es el segundo jugador en menos de dos semanas que acusa a Tsitsipas de obtener una ventaja injusta a través de los descansos para ir al baño.

Después de que Tsitsipas se tomase un descanso de ocho minutos luego del primer set en su semifinal contra Alexander Zverev en el Cincinnati Open, éste le dijo al juez de silla que creía que su rival estaba haciendo trampa y recibiendo consignas a a través de su teléfono celular.

“Se llevó su bolsa con su teléfono y todo lo que contenía. Esto fue lo mismo en París y será lo mismo en todos los demás torneos que juegue”, aseguró en cancha el alemán.

Vale señalar que, en lo deportivo, Tsitsipas enfrentará al francés Adrian Mannarino (44°) por la segunda ronda del Grand Slam estadounidense.