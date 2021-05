Cristian Garín (23° ATP) festejó su cumpleaños con un triunfo en su debut en Roland Garros. Este domingo, el tenista nacional derrotó, en primera ronda, al argentino Juan Ignacio Lóndero (100°).

La primera raqueta nacional pudo recuperarse tras perder el primer set y selló la remontada luego de imponerse en los siguientes tres. El marcador final fue de 3-6, 6-4, 7-6 y 6-2.

El enfrentamiento se enmarcó en el cumpleaños de Garín. La primera raqueta nacional cumplió 25 años y en la previa, distintos portales de tenis le dedicaron un saludo.

¡Feliz cumple, Cristian Garin! 🥳🇨🇱

El mejor tenista chileno de la actualidad, que ocupa el puesto N°23 y ganó cinco títulos #ATP, está cumpliendo 25 años.

El momento decisivo de la victoria del tenista chileno sucedió en el tercer capítulo. Lóndero parecía que se llevaría de manera holgada el set a establecer una inapelable ventaja de 4-0, tras aprovechar un gran número de errores no forzados de Garín. Sin embargo, el argentino cayó en un pozo, no pudo sacar réditos de sus frutos y el nacional no perdonó. Ganó cinco juegos consecutivos y dio vuelta el marcador 5-4.

Gracias a este resultado, ‘Gago’ sumó una marca de cinco triunfos consecutivos en Grand Slam y es el primer chileno en igualar esta marca luego de 11 años. El último en lograrlo fue Fernando González en 2010.

En la segunda ronda torneo más prestigioso sobre polvo de ladrillo, el ‘Tanque’ se enfrentará al estadounidense Mackenzie McDonald (118°), quien en el debut se impuso al finlandés Emil Ruusuvuori (74°).