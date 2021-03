El pasado jueves por la noche se emitió una nueva edición del programa televisivo ‘Tú a Tú’ del reconocido animador Martín Cárcamo.

El espacio, que trata de íntimas entrevistas del periodista a diversas figuras de nuestro país, contó esta vez con la participación del extenista y número uno del mundo, Marcelo Ríos.

Sí, el ‘Chino’ fue el protagonista del show, contando varias anécdotas de sus inicios en el deporte y también reconociendo su pasado ligado a problemas con la prensa y el alcohol.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos fue cuando el exdeportista reconoció su idolatría por un cantante, Ricardo Arjona.

“Lo que pasa es que sus canciones me llegan, me gustan como canta”, admitió con emoción.

Ríos, incluso, reveló cómo fue el día que pudo conocer al intérprete: “Lo conocí en Costa Rica. Estuve en el casino de Costa Rica con él, con su whisky, su puro… un hueón grande”.

“Y estuvimos conversando harto. Pasa que cuando me separé de la Giuliana él estaba en proceso de separación también. Es un gallo espectacular, sus canciones me encantan. Es un capo”, agregró.

Es más, Marcelo Ríos dio a conocer que tiene un gran deseo para el día de su muerte que se relaciona con el guatemalteco: “He querido que me escriba una canción, una de mi vida. Yo contársela y que me haga una canción, y que cuando yo me muera la toquen”, acotó.

“Es una hueá que se me ocurrió un día y he seguido con la hueá. Yo creo que no me va a decir que no”, remató.