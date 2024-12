Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Seven Internacional de Viña del Mar, en su edición número 37 a realizarse los días 10, 11 y 12 de enero, contará con la participación confirmada de 24 equipos nacionales e internacionales, divididos en 12 para el cuadro principal y 12 buscando los cupos restantes en la fase clasificatoria del viernes 10. Destacan equipos como Old Boys, bicampeón vigente, y Old Mackayans como anfitriones, buscando su primer título. La Asociación de Rugby de Santiago estará representada por COBS y Old Reds. La presencia regional incluirá a Sporting y Old Johns, y se suman equipos trasandinos como Huazihul Rugby Club y Liceo Rugby Club. Además, la edición 2025 contará con la participación histórica de un equipo de Rapa Nui.