Este martes, en el centro de eventos Metropolitan Santiago, en la comuna de Vitacura, se llevó a cabo la Gala Olímpica, donde el Comité Olímpico de Chile (COCH) premió a los deportistas más destacados del año.

A la cita asistieron no solo atletas, sino también sus entrenadores, auspiciadores del Team Chile y varias autoridades, comandadas por el ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

Y el momento cúlmine de la noche fue la elección de Francisca Crovetto Chadid como la mejor deportista de 2024. La ‘Pancha’ hizo historia el 4 de agosto pasado con la medalla de oro en el tiro al vuelo de los Juegos Olímpicos de París.

Crovetto se paró en lo más alto del podio de la cita de los cinco anillos al vencer en una emocionante definición a la británica Amber Jo Rutter. Tercera presea dorada en la historia chilena de los JJ.OO, tras Nicolás Massú y Fernando González, y la primera mujer.

A la hora de los agradecimientos, la tiradora criolla no ocultó su emoción y rompió en llanto. “Le agradezco a mis padres por haber creído infinitamente en mí. No era fácil 15 años atrás apoyar a una hija que se dedicara al deporte de alto rendimiento y ellos nunca dudaron, siempre creyeron, siempre me apoyaron. Le agradezco también a mi marido que en estos 10 años juntos jamás me ha puesto una traba, me ha ayudado mucho”, dijo.

Otros galardones de la noche en la Gala Olímpica

Mejores Deportistas Juveniles: Manuel Fernández y Felipe Guerra (remo), Matías González (esquí náutico), Walter Malsch, Jorge Urzúa y Rafaela Salvatore (vela), Nicolás Campos (natación artística), Trinidad Espinal (esquí náutico), Leonor Toy y Santiago Osses (patinaje en línea) y Javiera Mansilla (ciclismo).

Premio Haciendo Historia: Kristel Köbrich (natación), Ignacia Holscher (wakeboard) y Alejandro Tabilo (tenis).

Medallistas mundiales en disciplinas no olímpicas: Martín Vidaurre y Florencia Espiñeira (ciclismo MTB), Valentina Vargas (patinaje velocidad), Franca Martini y Rodolfo Gálvez (bochas).

Mejores entrenadores del año: Christian Eleuteri (tiro skeet) y Néstor Almanza (lucha).

Actuaciones deportivas destacadas: Valentina Toro (karate), Hugo Ramírez (patinaje velocidad), Martín Labra (esquí náutico), María José Mailliard (canotaje), Clemente Seguel (vela), Macarena Pérez (BMX Freestyle), Yasmani Acosta (lucha) y Francisca Crovetto (tiro skeet).

Espíritu Team Chile (premio elegido por los deportistas): Francisca Crovetto.