Los Cóndores, la Selección Chilena de rugby, se prepara para enfrentar una nueva ventana internacional de amistosos, la que disputarán íntegramente en Europa.

En ese contexto, Chile Rugby ha confirmado el plantel de 25 jugadores que integrarán la mencionada gira europea, en la que enfrentarán a Canadá, Países Bajos y el equipo Escocia A.

La gira, que se realizará en noviembre, es una oportunidad crucial para medir el progreso del equipo chileno en el rugby internacional y reforzar su preparación hacia futuros desafíos competitivos.

Cabe recordar que durante la ventana anterior, Chile enfrentó a Escocia, Bélgica y Hong Kong.

Así, y según detalla el sitio especializado Rugby Chile, Los Cóndores contarán con los siguientes nombres para la gira internacional por Europa de noviembre próximo.

Forwards Norman Aguayo

Agusto Bohme

Javier Carrasco

Matías Dittus

Alfonso Escobar

Diego Escobar

Baltazar Gurruchaga

Iñaki Gurruchaga

Raimundo Martínez

Santiago Pedrero

Clemente Saavedra

Bruno Sáez

Martín Sigren (Capitán)

Ernesto Tchimino Backs

Iñaki Ayarza

Rodrigo Fernández

Cristóbal Game

Matías Garafulic

Nicolás Garafulic

Juan Cruz Reyes

Domingo Saavedra

Luca Strabucchi

Marcelo Torrealba

Benjamín Videla

Santiago Videla

Entre los convocados, destaca la ausencia de jugadores clave como Javier Eissmann, actualmente en Agen de la liga Pro D2 en Francia; Vittorio Lastra, compañero de Rodrigo Fernández en el Colorno de la Serie Élite de Italia; y Salvador Lues, quien no se sumará debido a una lesión.

Una preparación clave para el rugby chileno

Esta gira por Europa no solo permitirá a Los Cóndores competir, sino que también fortalecerá su cohesión y experiencia en el escenario internacional.

Los partidos serán una oportunidad para afinar la táctica y consolidar el talento nacional, mientras el equipo se enfrenta a algunos de los mejores exponentes del rugby europeo.

Calendario de Partidos

Chile vs Canadá – 9 de noviembre

Chile vs Países Bajos – 16 de noviembre

Chile vs Escocia A – 23 de noviembre