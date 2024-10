En un hito histórico para el Rugby chileno, Los Cóndores 7 se consagraron como campeones del Sudamericano disputado en Lima, Perú, al imponerse a Brasil por 19-5 en la final. El equipo dirigido por Joaquín Todeschini logró este triunfo combinando jugadores titulares con nuevos talentos, asegurando así un lugar en los Juegos Panamericanos Junior del 2025 en Asunción y en el World Challenge Seven Series. Esta gesta no solo marca un logro deportivo relevante para Chile en el Rugby, sino que también potencia el crecimiento de la disciplina a nivel nacional tras su participación en el Mundial adulto y los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. ¡Una victoria que impulsa al Rugby chileno hacia nuevos horizontes!

La disciplina del Rugby sigue creciendo a pasos agigantados en Chile y ahora, los frutos del trabajo de los representantes nacionales comienza a dar frutos, luego de que Los Cóndores 7 se consagraran como campeones del Sudamericano disputado en Lima, Perú.

Los chilenos del Rugby 7 lograron imponerse con gran contundencia a su símil de Brasil por un resultado de 19-5 en una final que se cargó para el lado de Los Cóndores.

El cuadro adiestrado por el DT Joaquín Todeschini, combinó jugadores titulares que fueron subcampeones en Santiago 2023 con nuevos jugadores, evidenciando un buen recambio en la disciplina del Rugby.

Un triunfo más que histórico para Los Cóndores, debido a que este Sudamericano entregaba vuelos directos a los Juegos Panamericanos Junior que se disputarán en Asunción en el 2025.

No obstante, no es el único premio por la brillante gesta, ya que también aseguraron un cupo en el World Challenge Seven Series, gira de ascenso previa al Circuito Mundial.

Una histórica hazaña que de seguro impulsará la disciplina del Rugby en suelo nacional, luego de la primera asistencia de Chile a un Mundial adulto, además de la participación honrosa en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

