Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Old Boys se coronó como campeón del TOP 10 de ARUSA al vencer a COBS con un resultado de 26-20 en una emocionante final disputada en el Old Grangonian Club. Este triunfo otorga al equipo su 20° título de la Primera División TOP 10 y lo posiciona junto a Universidad Católica como los equipos con más campeonatos en la historia del rugby chileno. Destacaron el try de Antonio Corbella que abrió el marcador, la presión defensiva y el manejo táctico de Old Boys, así como las acciones de Lucas Sandoval y el try decisivo de Benjamín Goñi. Este triunfo pone fin al dominio de COBS, que había ganado el campeonato de manera consecutiva desde 2021, y consagra a Old Boys como uno de los equipos más laureados del rugby chileno.