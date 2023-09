La selección chilena de rugby, Los Cóndores, tuvieron su anhelado debut mundialista enfrentando al potente elenco de Japón, a quienes complicaron durante el desarrollo del partido que se inclinó para el lado de los nipones.

41 a 12 fue el marcador a favor de los asiáticos, pero el resultado paso a segundo plano luego de la gran presentación que hizo el cuadro nacional que por primera vez disputaba un encuentro válido por una cita planetaria.

Con gran emoción entonaron el himno y los chilenos presentes en Francia para ver a la selección no dejaron de apoyar a la escuadra comandada por Pablo Lemoine.

La presentación de Los Cóndores, que volaron alto en el estadio Municipal de Toulouse, fue aplaudida por el estratega rival, el neozelandés Jamie Josep, quien en conferencia de prensa de deshizo en elogios para la selección chilena de rugby.

En sus dichos, el coach de Japón detalló que “Chile vino al partido y propuso dar una actuación con muchísimo espíritu, con mucho corazón, tacklearon endemoniadamente, buscaron recuperar la pelota, nos pusieron bajo muchísima presión. Tuvimos que saber responder a esto sin perder confianza en nosotros mismos”.

“Recibimos exactamente lo que esperábamos por parte de Chile. Es su primera Copa Mundial de Rugby, son un país con orgullo y siempre supimos que jugarían con espíritu, con corazón, pero realmente excedieron por mucho eso y nos pusieron bajo mucha presión. Hubo que batallar con todas nuestras fuerzas”, indicó.

“No imaginaban a Chile jugando de esa forma”

Sin embargo, no se detuvo ahí, ya que complementó sus dichos a favor de Chile asegurando que “estoy orgulloso de mis muchachos. Anotar 40 puntos es una gran victoria, pero no tenemos dudas que este fue un verdadero test match. Seguro que ustedes no se esperaban lo que vieron hoy, no imaginaban a Chile jugando de esa forma, pero nosotros sí, es por eso que ganamos este test match de la forma en que lo hicimos”.

“No importa cuánto le repitas a tus jugadores que Chile va a salir a darlo todo, el apoyo que tuvieron fue genial. Los alentaron en todo momento, del mismo modo que hacen los fans japoneses con nosotros, pero uno pudo sentir que tuvieron a muchísima gente apoyándolos hoy”, sentenció.

No obstante, no fue el único que aplaudió la presentación de Los Cóndores en el Mundial de Rugby, ya que algunos de los mejores jugadores de Japón, valoraron el enfrentamiento y la disposición de sus rivales en el debut en Francia.

Con relación a esto, el capitán Yutaka Nagaré, expresó que “todos los partidos son difíciles, así que es muy importante haber logrado una victoria. Chile peleó duramente para obtener la victoria. Nos costó un poco mantener la intensidad física propuesta por Chile, pero pudimos ejecutar el plan de juego que buscábamos, lo cual nos deja conformes”.

“Tuvimos momentos de presión, pero no entramos en pánico. Pudimos mantener el control de la pelota y eso nos dio la victoria. Chile nos presentó un partido muy físico y aprendimos de eso”, sostuvo.

Así también, el tercera linea del equipo nipón, Michael Leitch, cerró los elogios para Chile al declarar que “para ser su primera vez, lo hicieron extremadamente bien. Esperábamos que los chilenos fueran muy pasionales dentro del campo de juego, pero apenas llegamos al estadio, el ruido generado por los fanáticos de Chile fue impresionante. Una locura. Ojalá pudieran venir a todas las Copa Mundiales”.

Sin dudas declaraciones que llenan de orgullo a un equipo y a todo un país que está detrás de ellos apoyándoos en su nueva misión deportiva.

Ahora, deberán buscar su primera victoria en una cita planetaria cuando enfrenten este sábado 16 de septiembre a Samoa, a las 10:00 horas en el estadio Matmut Atlantique de Burdeos en Francia.