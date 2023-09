Pablo Lemoine, entrenador de Los Cóndores, no escondió su emoción este domingo a la hora de comentar el histórico debut de Chile en un Mundial de rugby.

El seleccionado nacional se estrenó en una cita planetaria, específicamente en el Mundial de Francia 2023. Se inclinó por 42-12 ante Japón, que hizo valer su mayor experiencia en este tipo de eventos.

Consultado por lo ocurrido en el Estadio Municipal de Toulouse, el coach de Los Cóndores declaró que “fue duro, pero creo que fue un gran comienzo. Es difícil cuando juegas tu primer partido de un Mundial, especialmente contra Japón. Es un equipo con mucha ambición”.

“Estuvimos bien durante 60 minutos, pero en los últimos 20 minutos perdimos algo de experiencia para gestionar el juego y Japón estuvo increíble con su eficiencia”, complementó.

Además, el entrenador de origen uruguayo valoró la entrega y el despliegue del equipo. “Somos una familia, tackleamos por el compañero. Defendemos nuestro país, nuestra camiseta. Eso somos como equipo”, dijo.

“Los jugadores mostraron que quieren jugar en otros mundiales. Ese es el mensaje… Es un hito para Chile, es una nueva experiencia”, añadió.

En tanto, el capitán Martín Sigren declaró sobre el debut que “lo dimos todo y podemos estar orgullosos de nuestra actuación. Dimos una buena pelea, tal vez no hasta el último minuto, pero lo disfrutamos mucho, lo cual también es una parte muy importante”.

De cara al choque con Samoa, el Ala del Doncaster Knights de Inglaterra apuntó que “será una batalla física y debemos dejar que nuestros cuerpos se recuperen. Será una semana corta en comparación con ésta, pero tenemos que prepararnos”.

En su segunda presentación en el Mundial de Francia, Los Cóndores se enfrentarán este sábado 16 de septiembre a Samoa desde las 10:00 horas de Chile.

