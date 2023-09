Y llegó el día. Los Cóndores pisan por primera vez una cancha mundialista, en el Estadio de Toulouse en Francia, para su primer encuentro en una Copa del Mundo, ante Japón.

Una experiencia inédita para el seleccionado chileno en el deporte de la ovalada. Participa de su primera Copa del Mundo luego de una clasificación excepcional, dónde dejaron afuera a Canadá y Estados Unidos.

Apuntar que Chile no pudo ganar en los amistosos previos al Mundial. Cayó 26-25 contra Uruguay, en Montevideo, y ante 28-26 ante Namibia en Valparaíso. También se inclinó frente a Argentina XV en Antofagasta (40-13) y en Temuco (28-26).

En tanto, los nipones vienen de capa caída luego de brillar en el Mundial 2019. Este año solamente vencieron a Tonga (21-16), ya que luego perdieron contra Samoa (24-22), Fiji (35-12) e Italia (42-21).

Un moment historique !

Le Chili affronte le Japon pour son tout premier match en Coupe du Monde de Rugby. 🇯🇵 🇨🇱

—@chilerugby takes on @JRFURugby in its first-ever Rugby World Cup match. 🇯🇵 🇨🇱#RWC2023 | #JPNvCHI pic.twitter.com/yWxSxzTfm3

