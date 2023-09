La selección de rugby de Sudáfrica, vigente campeona del mundo, comenzó su andadura en el Mundial de Francia 2023 con una convincente victoria, al imponerse este domingo en Marsella por 18-3 a una Escocia que no pudo seguir el ritmo de los Springboks en la segunda parte.

Dos ensayos, obra de Pieter-Steph Du Toit a los 47 minutos y de Kurt-Lee Arendse a los 50′, sirvieron a los sudafricanos para acabar con la resistencia de un conjunto escocés incapaz de mantener la intensidad y concentración defensiva que desplegó en el primer período.

Una solidez defensiva que permitió a Escocia marcharse al descanso con una desventaja de tan sólo tres puntos, que hacía soñar al “XV” del cardo con la posibilidad de sorprender a los vigentes campeones.

Su sueño se quebró a los siete minutos de la segunda mitad cuando Pieter-Steph Du Toit anotó el primer ensayo de los Springboks, que se situaron con una ventaja de ocho puntos (11-3).

La diferencia no fue más amplia por la falta de eficacia de Mannie Libbok, que tres minutos más tarde, en el 50′, compensó sus errores en los lanzamientos a palos con una espectacular asistencia con un pie a Kurt-Lee Arendse, que firmó el segundo ensayo sudafricano.

Marca que en esta ocasión se encargó de completar Faf de Klerk, que anotó la consiguiente transformación para establecer el definitivo 18-3.

Resultado que deja la lucha por el liderato del grupo B del Mundial en un mano a mano entre Sudafrica e Irlanda, vigente ganador del Seis Naciones y que el sábado apabulló a Rumania por un contundente 82-8.

Job done for the reigning champions 🔐#RWC2023 | #RSAvSCO pic.twitter.com/cm1c2nCkwZ

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 10, 2023