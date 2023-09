Los Cóndores, el seleccionado chileno de rugby, debutó en el Mundial de Francia 2023 cayendo 42-12 ante Japón, en lo que fue el primer duelo del combinado nacional en la historia del certamen planetario.

El resultado obviamente no fue el esperado, pero el nivel mostrado por los comandados por Pablo Lemoine, donde se le dio pelea a un experimentado cuadro nipón, dejó buenas sensaciones.

Y otro punto a destacar de los chilenos, que incluso generó comentarios internacionales, fue la entonación del himno nacional en suelo francés.

Y es que la imagen de Los Cóndores emocionados, cantando a todo pulmón y acompañados por el buen número de hinchas que llegó al estadio del Toulouse cautivó a los seguidores de la ovalada.

Por lo anterior, comentarios aplaudiendo al seleccionado chileno abundaron en redes sociales.

“Tomen nota otros equipos: canten sus himnos con el corazón”; “el himno de Chile acaba de superar al Haka como el mejor envión anímico previo al partido”; y “el mal sonido opacó toda la energía del himno chileno” fueron algunos de los más destacados.

Vale recordar que el combinado nacional de rugby vuelve a jugar este sábado 16 de septiembre por el Mundial de Rugby, cuando enfrenten a Samoa desde las 10:00 horas.

Así cautivaron Los Cóndores con el himno nacional:

As they kick off their historic dream run at France, the Chilean anthem is sung for the first time in the tournament. 🇨🇱❤️#RWC2023 #WeAreRugbypic.twitter.com/R1ITtCsXCJ — Archive (@ArchiveInt) September 10, 2023

National anthems #RWC2023 the Chilean anthem, was very cool, that one worked. — Michael Robins (@Wine_and_Rugby) September 10, 2023

Chilean Anthem has just overtaken the Haka as the best pre game psych up #JPNvCHI — Farthing (@friendtolepers) September 10, 2023

I fully agree!! Those Chilean players took total charge of that!! Note to other team's, Sing your hearts out and save your anthem — BathBytes (@BathBytes) September 10, 2023

Chilean anthem is gonna be rapturous despite the choir, hear me out — The Rugby Scribbler 🏉 (@RugbyScribbler) September 10, 2023