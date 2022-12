El viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de enero de 2023, en las dependencias de The Mackay School de Reñaca, se disputará la 35° edición del Rugby Seven DFSK Viña 2023 by Tell: el certamen de rugby reducido más importante de Chile y que desde 1986 es organizado por Old Mackayans Rugby Football Club.

La versión 2023 del principal campeonato rugbístico estival de nuestro país, reunirá a 24 equipos -veinte de Chile provenientes de Arica a Puerto Montt y cuatro de Argentina-, los que lucharán por conquistar el cetro de campeón que en las dos últimas ediciones recayó en manos de Old John’s, cuadro oriundo de la comuna de San Pedro de La Paz, región del Bio Bío.

El viernes 13 de enero se jugará la qualy del campeonato, donde 12 clubes provenientes de distintos torneos clasificatorios de las asociaciones regionales a lo largo y ancho de Chile se dividirán en cuatro grupos de tres elencos cada uno, accediendo al cuadro principal los cuatro ganadores de cada una de estas zonas.

En tanto, el sábado 14 y domingo 15 se disputarán el cuadro principal y los playoff del torneo, donde las 16 instituciones que accederán a esta instancia serán divididos en cuatro zonas de cuatro clubes cada una.

De esta manera, los dos primeros de cada grupo accederán a los cuartos de final de las copas de Oro y Plata, mientras que los terceros y cuartos lo harán a esta misma instancia pero de las copas de Bronce y Estímulo.

“Nuevamente recibiremos en Viña del Mar a lo mejor del rugby seven de Chile. Tras la pandemia, el torneo volverá a tener carácter internacional con equipos venidos de Argentina, otorgando mayores posibilidades de competencia en un año 2023 en que la atención estará puesta en nuestro deporte por el debut de Los Cóndores en el Mundial de Francia”, sostuvo el director deportivo del Rugby Seven DFSK Viña 2023 by Tell, Edmundo Olfos.

El lanzamiento oficial del certamen se realizará a las 21:00 horas del jueves 12 de enero en The Mackay School. En dicha instancia, también se procederá a realizar al sorteo de grupos tanto de la qualy como del cuadro principal.

El campeonato será transmitido por DirecTV y los aficionados del rugby podrán adquirir su entrada al evento a través del sistema Passline, a partir de la segunda semana de enero.

Los tickets tendrán un valor de $5.000 la jornada del viernes, $10.000 la del sábado y $10.000 la del domingo. Además, habrá un abono por los tres días a un valor de $16.000. Niños hasta 5 años entran gratis y de 6 a 8 años tendrá un 50% de descuento.

Revisa los equipos que disputarán el Seven de Viña del Mar:

Equipos clasificados cuadro principal: 1.- Old Mackayans RFC – Reñaca

2.- Old John’s – San Pedro de La Paz

3.- Old Boys – Colina

4.- COBS – Lo Barnechea

5.- DOBS – Colina

6.- CD Alumni – Lo Barnechea

7.- Los Lobos – Puerto Montt

8.- Marista Rugby Club – Argentina

9.- San Juan Rugby – Argentina

10.- Invitación Cuyo – Argentina

11.- Invitación Salta – Argentina

12.- Ganador Circuito Asociación Regional de Rugby Valparaíso (se disputa el 7 enero 2023)

13.- Ganador qualy 1

14.- Ganador qualy 2

15.- Ganador qualy 3

16.- Ganador qualy 4