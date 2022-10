La selección chilena de rugby XV continúa demostrando que la histórica clasificación al Mundial de Francia 2023 no fue casualidad, luego de quedarse con el primer lugar del torneo triangular Americas Rugby Trophy.

En el evento disputado en Brasil, los Cóndores inicialmente dieron cuenta con un marcador de 57-36 del conjunto anfitrión y luego firmó un triunfazo sobre Canadá por 36-25.

La escuadra dirigida por Pablo Lemoine comenzó abajo ante los norteamericanos, pero no se amilanó y recuperó confianza con dos penales a los palos. Tras ello, Chile convirtió un try que le permitió tomar ventaja en el score.

Los Cóndores terminaron la primera etapa con una ventaja de 16-10. En el complemento se vivió un choque de fuerzas parejas, pero con los nacionales siempre manteniéndose arriba gracias a un sólido trabajo defensivo.

Triunfo en el Estádio Nogueira, en Mogi das Cruzes, para el seleccionado chileno que sigue con su preparación para el Mundial de Francia 2023, donde por el Grupo D enfrentará a Inglaterra, Argentina, Japón y Samoa.

La reacción del presidente de la Federación Chilena de Rugby, Cristián Rudloff.

“Estamos muy contentos. Se ratifica lo hecho el año pasado cuando se le gana a Canadá por primera vez en la fase previa de la qualy para ‘Francia 2023’. Y ahora un año después podemos demostrar en cancha todo lo que ha crecido el rugby chileno”, declaró.

“Contentos de traernos esta copa desde Brasil. Así que preparando esta gira histórica a Europa, que ya parte el próximo domingo con los Cóndores viajando a Rumania para enfrentar al local, a Tonga y a Leinster, en una serie de tres partidos muy importantes. Una prueba muy fuerte de cara a lo que vendrá el próximo año en ‘Francia 2023’”, agregó.

Este fue el desglose del encuentro

Primer tiempo – puntos: 4’ Try de Ben LeSage convertido por Cooper Coats (CA), 8′ Penal Santiago Videla (CH), 13′ Penal Videla (CH), 19′ Try de Alfonso Escobar convertido por Santiago Videla (CH), 29′ Penal de Coats (CA) , 40′ Penal Videla (CH).

Segundo tiempo – puntos: 48′ Penal de Nicolás Garafulic (CH), 52′ Penal de Coats (CA), 56′ Try de Lucas Bordigoni convertido por Garafulic (CH), 63′ Try de Lindsay Stevens convertido por Coats (CA), 67′ Try de Diego Warnken convertido por Videla (CH), 70′ Try de Josiah Morra (CA), 74′ Penal de Videla (CH).