Con miras a prepararse al próximo Mundial de Rugby XV Francia 2023, los jugadores de Los Cóndores van buscando experiencia en el viejo continente. En este caso, el capitán desembarcó en la Segunda División de Inglaterra.

Uno de los protagonistas de la clasificación de Chile a su primer mundial de Rugby XV fue Martín Sigren, quien a partir de ahora jugará en la RFU Championship, la segunda categoría del rugby inglés. Actualmente su club marcha séptimo en la competición, tras dos partidos jugados.

El jugador chileno y embajador de UMBRO Chile hizo presencia en el último encuentro de los Doncaster Knights donde vencieron por un marcador de 34-16 al Hartpury RFC, consiguiendo así el primer triunfo de la temporada.

Consultado por su nueva e importante etapa en su carrera, Sigren declaró que “han sido unas muy buenas primeras semanas aquí en Doncaster, el club y sus instalaciones son muy lindas, de primer nivel, con una cancha y estadios tremendos. El trato del staff y de los jugadores es muy grato, me han recibido con mucho respeto, además me han hecho llegar su admiración por lo que hemos hecho con Los Cóndores”.

“Hace poco me tocó debutar y me sentí muy bien en la cancha, jugué muchos minutos y ya en el siguiente partido me toca ponerme la 6 titular, así que estoy con ganas de mi primer partido de local en mi nueva casa”, agregó.

Con esto, el capitán de los Cóndores se transforma en el único chileno jugando en la RFU Championship y en uno de los pocos rugbistas nacionales que ha dicho presente en uno de los países más competitivos del mundo.