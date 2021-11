Santiago Videla fue la principal figura, este sábado, de la agónica victoria de los ‘Cóndores’ sobre Rusia. Un enfrentamiento amistoso que se enmarca en la gira europea de la selección chilena de rugby de cara al proceso clasificatorio para el Mundial de Francia 2023.

El elenco nacional superó al combinado ruso por 30-29, luego de remontar el partido en el último minuto de la brega, consiguiendo de esta manera, su primera victoria en Europa de estos últimos cuatro años.

A sólo minutos de bajarle el telón al partido, y mientras los ‘Osos’ doblegaban a Chile por 29 a 20, un penal convertido por Videla selló la remontada, que significa una gran inyección anímica para los dirigidos por Pablo Lemoine.

Two points down. Last kick of the match

Over to you, Santiago Videla@chilerugby pic.twitter.com/nXUkfLDpVr

— World Rugby (@WorldRugby) November 20, 2021