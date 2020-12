El escándalo en Los Pumas tras la aparición de viejos comentarios xenófobos y racistas de los jugadores Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino generó un revuelo en el ambiente del rugby y el ex jugador Eliseo Chapa Branca pidió la suspensión de por vida del capitán argentino.

Si bien la Unión Argentina de Rugby (UAR) le quitó la capitanía a Matera y lo suspendió para el partido del sábado ante los Wallabies en Australia, Branca quiere una sanción más severa si es que se comprueban que los mensajes fueron escritos por el jugador de Los Pumas.

“Habría que esperar que termine la gira, que vuelva y se vea realmente si es un hacker, qué pasó con la cuenta, y después suspenderlo de por vida, tiene que ser ejemplificador. Acordáte que empezamos con lo del homenaje a Diego, empezaron a buscar cosas, esto es todo a propósito, por eso dudo que sea verdad. Hay que esperar”, expresó el ex Puma en el programa Presión Alta de TyC Sports.

Por otra parte, Branca se mostró dolido con quienes destrozan al rugby por la irresponsabilidad de algunos. “Cada vez tratamos de sacar gente mejor, el rugby es inclusivo, vamos a las cárceles, el tipo progresa si se entrena, si viene a dar todo, a ser obediente de cómo tiene que buscar su camino, y ver todo esto, ser atacados, se trata de un deporte que es el amor de mi vida. Me están tirando por el piso un trabajo de más de 40 años, esto me está matando y lo voy a seguir defendiendo a muerte y a mí me salvó, fue lo que mejor me pasó en mi vida. Ver cómo lo están mancillando me da mucha tristeza, me pone mal”, sentenció.

Matera citado por su club

El ahora ex capitán de Los Pumas, Pablo Matera, será citado para hablar sobre el tema por la directiva del Stade Francais, el club francés en el que juega, según se informó para una reunión que se realizará una vez que termine el Tres Naciones.

“A su regreso de su seleccionado, Matera, quien ya se ha disculpado públicamente, será citado por la dirección del club”, escribió el club parisino. “Tras las revelaciones de algunos medios, las publicaciones realizadas en 2012 por nuestro jugador Matera en la red social Twitter, Stade Francais desea marcar su total oposición con estos inaceptables comentarios y observaciones”, continuó.

El club francés agregó: “También queremos recordar que, desde su llegada al club en diciembre de 2019, nuestro jugador siempre ha sido irreprochable en su actitud hacia sus compañeros y adversarios, tanto dentro como fuera del terreno de juego”.

El descargo de la UAR tras el escándalo

La Unión Argentina de Rugby repudia enérgicamente los comentarios discriminatorios y xenófobos publicados por integrantes del plantel de Los Pumas en las redes sociales y reunida en carácter de urgencia, la Mesa Directiva resuelve:

En primer lugar, revocar la capitanía de Pablo Matera y solicitar al staff que proponga a la Mesa Directiva un nuevo capitán. En segundo lugar, suspender a Pablo Matera, a Guido Petti y a Santiago Socino del seleccionado nacional hasta tanto se defina su situación disciplinaria. En tercer lugar, iniciar un proceso disciplinario a los tres jugadores mencionados, a cargo de la Comisión de Disciplina de la Unión Argentina de Rugby.