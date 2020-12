Pablo Matera, capitán de Los Pumas, está experimentando la crudeza de las redes sociales en persona ya que este lunes se viralizaron viejas publicaciones de su cuenta personal de Twitter, que causan indignación por su contenido xenófobo y están muy alejados de los valores que se adjudica el rugby.

Estos tuits son de hace ocho y nueve años, pero para los hinchas en el vecino país, y la mayoría de la prensa, no los hacen menos graves, pues explicitan el sentir del jugador.

Según informa Perfil, Matera, tras los primeros compartidos, actuó rápido y borró cada uno de sus comentarios. Sin embargo, ya era tarde: las capturas se tomaron y se tomaron las Redes.

Frases como “Linda mañana para salir a pisar negros” o “El odio a los bolivianos, paraguayos, etcétera nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida” generan repudio en la sociedad trasandina.

Como no podía ser de otra manera, la indignación genuina y el repudio se entremezclan en las redes sociales con el humor y no faltaron los memes dedicados a Pablo Matera relacionándolo con el líder nazi Adolf Hitler.

“No imaginaba en quién me iba a convertir”

Tras la criticada generalizada en su contra, Pablo Matera, que cerró su twitter, emitió sus descargos a través de un texto en Instagram.

“Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí”, admitió.

“En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años”, agregó.

No fue todo. Matera además pidió perdón “a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo”.