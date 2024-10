El viernes se dio el vamos a la antepenúltima fecha del COPEC RallyMobil en Río Bueno, Lago Ranco y La Unión con los tradicionales Shakedown y la largada protocolar, evento que cerró un día de muchas expectativas.

Jorge Martínez (Team CB Tech Rally by Skoda) fue el más veloz en la categoría RC2 con un tiempo de 3:43.7 en los 5,8 kilómetros de Hueimén, seguido de Pedro Heller (Team JokeR Rally) y el joven Gerardo Rosselot (Team Rosselot) en el tercer puesto.

“Estoy con buenas sensaciones, llegamos con buen ritmo desde el Mundial (WRC) de cara al campeonato. Es un espaldarazo”, comentó el penquista a BBCL. Por su parte, el angelino Heller expresó su felicidad, al ratificar un alza que le deja buenas sensaciones respecto a su rendimiento.

“Vamos mejorando cada vez más. Siempre vengo a buscar lo más alto y también, a aprender de cuando no se puede estar arriba para ir mejorando“, dijo.

Para Gerardo Rosselot, en tanto, su lugar en el podio fue especial, sobre todo, por un inconveniente en su motor que puso en riesgo su salida a la prueba.

“Empezamos más o menos, tuvimos problemas con el motor y nos dimos cuenta que estaba funcionando mal. Tadeo (Rosselot) puso a disposición su motor y el equipo se puso la camiseta, como siempre, y el auto está funcionando. Siento que sigo avanzando y paso a paso, siento que llegaré más arriba”, señaló.

En tanto, el ganador de la categoría RC4 (tracción simple), Mario Parra, apuesta por sacudirse de una mala racha.

“Más que el triunfo, me sentí cómodo en el auto. Vengo de tres rallies en que no estaba suelto, cómodo, y eso no lo venía haciendo y me sentía muy tosco. Trabajamos mucho en ese sentido y en la suspensión y creo que resultó. A lo único que aspiro esta fecha es a pasarlo bien, no lo he disfrutado tanto con los últimos tres rallies que he tenido“, dijo el rostro de Parra Rally Team.

El broche de oro de un intenso viernes lo puso la largada protocolar, la cual, reunió a más de un centenar de personas en la avenida Viña del Mar, justo frente al muelle del Lago Ranco.

En dicha instancia, además, hubo un significativo homenaje al fallecido y legendario expiloto osornino Marcelo ‘Caldillo’ Pérez, campeón de la categoría N2 en 2004.

De regreso a lo deportivo, cabe recalcar que, a nivel de recorrido, la prueba del COPEC RallyMobil contempla dos etapas puntuables que se desarrollarán a lo largo de los días sábado 19 y domingo 20 de octubre, con un total de 9 pruebas especiales y 280 kilómetros.

113 de los mencionados serán cronometrados, incluyendo el Mobil1 PowerStage final de 4,25 kilómetros en Río Bueno con puntaje extra de 3, 2 y 1 unidad para aquellos que marquen los tres mejores tiempos.